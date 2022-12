10 proc. w skali roku? Ważą się losy lokat

Limitowane oferty

"A jak to jest z najnowszą lokatą Credit Agricole na 10 proc. w skali roku? Oferta jest skierowana dla nowych klientów. Można bowiem z niej skorzystać tylko z wykorzystaniem aplikacji mobilnej, a do tego w ciągu 14 dni od otworzenia nowego konta. To z kolei wiąże się z dodatkowymi opłatami za prowadzenie rachunku i korzystanie z karty", podają Oskar Sękowski i Bartosz Turek.