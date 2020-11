Banki szukają oszczędności. Polecą etaty

W pierwszych ośmiu miesiącach 2020 r. w polskim sektorze bankowym ubyło 5,6 tys. etatów. Obecnie banki dają pracę 151,3 tys. osób. To grono będzie się nieustannie zmniejszało i odpowiada za to nie tylko koronawirus, który zmusił każdą firmę, nie tylko banki, do szukania oszczędności. Swoje robi też bardzo szybkie przechodzenie klientów do internetu. Jeszcze 10 lat temu w bankach pracowało niemal 26 tys., osób więcej – wylicza "Rzeczpospolita".