Banki zmieniają kurs. "Takie inwestycje mają kłopot z uzyskaniem finansowania"

- Nie ma lepszego momentu na rozpoczęcie projektów ekologicznych niż teraz. Dlaczego? Bo jest już bardzo późno - powiedziała w programie "Newsroom WP” Joanna Erdman, wiceprezes ING Banku Śląskiego. – Jesteśmy już blisko momentu, gdy wyciągnięcie jednego klocka spowoduje zawalenie całej wieży. To właśnie epidemia jest katalizatorem wielu zmian. Pokazuje, co się dzieje, gdy zostanie zaburzona harmonia miedzy człowiekiem a otaczającym go ekosystemem. Bank jest organizacją technologiczną, nie szkodzimy środowisku jak zakłady produkcyjne czy przemysł. Możemy natomiast wspierać naszych klientów w ich projektach, które służą środowisku i nie wspierać tych inwestycji, które mają za dużo koloru brunatnego. W tym sensie bierzemy udział w transformacji energetycznej rynku i mamy na nią duży wpływ. W sposób odpowiedzialny informujemy o tym naszych klientów.