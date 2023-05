"Bezpieczny kredyt". Jest deklaracja trzech największych banków

W ubiegły piątek parlament zakończył pracę nad ustawą o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe, która wprowadza m.in. bezpieczny kredyt z dopłatą państwa do rat i konto mieszkaniowe z premią mieszkaniową z budżetu państwa.

"Bezpieczny kredyt". Banki zainteresowane programem

Kredyt może być udzielony na pierwsze mieszkanie, osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie będą mogły mieć w dniu udzielenia kredytu ani w przeszłości mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

Jak dodał, "trzy największe banki już zadeklarowały chęć uczestnictwa i gotowość w tym momencie wprowadzenia do oferty tego produktu" . - Reszta się przygotowuje. Zakładam, że absolutnie większość banków w tym programie będzie - ocenił minister rozwoju i technologii.

"Pierwsze mieszkanie". Założenia projektu

Program Pierwsze Mieszkanie składa się z dwóch filarów. Jednym z nich jest bezpieczny kredyt 2 proc. (system dopłat do kredytu na zakup pierwszego mieszkania lub domu), drugim - konto Mieszkaniowe (czyli pomoc w oszczędzaniu na zakup mieszkania). Oba instrumenty mają wspomóc osoby do 45. roku życia, które są już gotowe kupić swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny lub planują to w przyszłości.