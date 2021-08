Białoruś z kolejnymi sankcjami? Banki mogą zostać odcięte od systemu SWIFT

Przypomnijmy, że płatności SWIFT, to rodzaj przelewu międzynarodowego wysyłanego za pośrednictwem międzynarodowej sieci płatności SWIFT, która jest zarazem jedną z największych sieci komunikacji finansowej na świecie. Odłączenie od SWIFT oznacza dla białoruskiego sektora bankowego poważne problemy.

Białoruskie władze szykowały się już wcześniej na tę sytuację. W ubiegłym roku opozycyjna "Nasza Niwa" ujawniła, że Narodowy Bank Republiki Białorusi (NBRB) zwrócił się do miejscowych instytucji finansowych z prośbą o podłączenie się do systemu SPFS, będącego rosyjskim odpowiednikiem międzynarodowego systemu SWIFT. Dostęp do niego może częściowo ograniczyć straty związane z odłączeniem od płatności SWIFT.