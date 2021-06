"Morawiecki był wyraźnie zdenerwowany". Jakie obostrzenia rząd szykuje na czwartą falę?

Premier wie, ale milczy?

Ponad tydzień temu, podczas spotkania z przedstawicielami biznesu, Morawiecki miał powiedzieć, że jest mocno zaniepokojony tym, co będzie jesienią przy tak wolnym tempie szczepień. Premier poinformował, że obecnie wykorzystywanych jest ok. 20 proc. mocy "przerobowych" punktów szczepień. Co oznacza, że w takim tempie do jesieni zaszczepi się może 50 proc. społeczeństwa. A to za mało, by powstrzymać kolejną falę zakażeń.