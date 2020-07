BIK: Sprzedaż kredytów gotówkowych spadnie o 23 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem

"W przypadku kredytów gotówkowych to oczekujemy lepszego II półrocza i spodziewamy się, że to będzie 30 mld zł wobec 25,2 mld zł udzielonych w I połowie br. Niemniej jednak nie uda się nadrobić tego spadku i w naszej ocenie będziemy mieli do czynienia z ujemną dynamiką roczną na poziomie 23 proc." - powiedział prezes BIK Mariusz Cholewa podczas wideokonferencji.

Obejrzyj: Problemy z kredytem hipotecznym. Wiele osób się nie załapie

"Jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe to szacujemy, że w II połowie roku banki mniej ich udzielą i będzie to 28,8 mld zł, a w całym roku na kwotę 60 mld zł czyli niższą w porównaniu do 2019 r. o 8 proc.. Polityka kredytowa będzie się zaostrzać, stąd taka nasza prognoza" - dodał prezes.

W ocenie BIK, obecnie z uwagi na ogromną niepewność co do skutków ekonomicznych lockdownu oraz to, w jakim układzie gospodarka będzie dochodziła do normalności, banki przyjmują konserwatywną politykę kredytową, którą charakteryzują wyższe wymagania co do kredytobiorców (wyższy scoring, niższy wskaźnik DtI) oraz samej transakcji kredytowej (niższy LtV, wyższy wkład własny). Powoduje to zmniejszenie dostępności kredytu.