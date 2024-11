Były prezes chińskiego banku skazany za korupcję. Kara śmierci w zawieszeniu

Były prezes Bank of China Liu Liange usłyszał we wtorek wyrok śmierci w zawieszeniu na dwa lata za przyjęcie korzyści majątkowych na łączną kwotę 121 mln juanów, czyli równowartość ok. 68 mln zł. Chińskie media przypominają, że to kolejny wysoki rangą pracownik banku skazany w ramach kampanii antykorupcyjnej.