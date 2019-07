Chwilówki do zmiany. Tak pożyczysz gotówkę taniej

Chwilówki to temat mocno kontrowersyjny, od lat cała branża pożyczkowa jest nazywaną „lichwiarską”, a psy wieszają na niej osoby związane z finansami, jak i zwykli konsumenci. Nie przeszkadza to jednak milionom Polaków korzystać z chwilówek, nawet jeśli są zaciągane na mocno nieatrakcyjny procent. Czy taki stan rzeczy jeszcze się utrzyma?

Chwilówki do zmiany lub… zapomnienia

Obecnie jest tak, że wszystkie koszty związane wzięciem pożyczki nie mogły przekraczać 55 proc. wartości zaciągniętej chwilówki w skali roku. Gdy po raz pierwszy w tym roku zajęto się tym temat, w projekcie ustawy zasugerowano obniżenie tego limitu do 45 proc. Po tym, jak rząd przyjął projekt, limit został niespodziewanie zmniejszony do 20 proc.

Branża pożyczkowa była załamana, ponieważ jest to jedno z cenniejszych źródeł dochodów dla pożyczkodawców. W całym 2018 roku udzielono chwilówek na 7,2 mld zł. Rośnie jednak liczba osób, które nie tylko zaciągają pożyczki, ale także mają problem z ich spłaceniem.

Chwilówki to nie wszystko

Zakładając, że zaciągnięcie chwilówki poprzedzone jest chęcią zdobycia dodatkowego tysiąca lub dwóch (bo na takie kwoty są zaciągane najczęściej), to istnieje kilka innych sposobów na zdobycie takiej kwoty. Co prawda nie każda z nich jest równie szybka (chwilówkę można zaciągnąć nawet w kilkadziesiąt minut), ale prawdopodobnie są to sposoby znacznie tańsze.