Członek RPP ocenia cięcia stóp procentowych. Mówi o "bloku współpracy z rządem"

Decyzja RPP o tak solidnym cięciu stóp była zaskoczeniem. " RPP przecenia złotego. O to im chodzi? Przecież to zwiększy inflację " – skomentował w serwisie X Piotr Kuczyński, analityk domu inwestycyjnego Xelion.

Litwiniuk: decyzja przedwczesna

– Mogę już jednak powiedzieć, w jaki sposób oceniam taką decyzję. Jest ona przedwczesna. To, co mówię jest spójne, z tym, co prezentowałem wcześniej. Inflacja jest nadal uporczywa, nadal daleka od celu. Jesteśmy poza trasą. Została podjęta decyzja, że będziemy jechać wzdłuż tej trasy, zamiast zmierzać w jej kierunku – podkreślił członek RPP.