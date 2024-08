Finalizacja przejęcia VeloBanku. Ostateczna umowa podpisana

" Bankowy Fundusz Gwarancyjny podpisał ostateczną umowę sprzedaży 100 proc. akcji VeloBank S.A. ("Bank") na rzecz Promontoria Holding 418 B.V., który pośrednio należy do funduszy Cerberus Capital Management, L.P., Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ("EBOR") oraz International Finance Corporation ("IFC", część Grupy Banku Światowego)" – poinformował w czwartek BFG.

Amerykanie przejmują polski bank

"Cena nabycia akcji to 375 mln zł, natomiast dokapitalizowanie Banku przez nabywcę wynosi 687 mln zł. Jest to kwota dokapitalizowania niezbędna do uzyskania wymaganych, bezpiecznych i uzgodnionych w procesie negocjacyjnym wskaźników kapitałowych, uwzględniająca aktualną sytuację finansową oraz strukturę bilansu Banku" – poinformował BFG.