Frankowicz: prokuratura dołączyła do sprawy w TSUE dot. korzystania z kapitału

- Otrzymałem pismo z sądu, że Prokuratura Rejonowa w Warszawie, właściwa dla sądu, w którym toczy się postępowanie, przystąpiła do sprawy w TSUE dotyczącej wynagrodzenia z korzystania z kapitału - powiedział PAP Arkadiusz Szcześniak. Jak wyjaśnił, prokuratura może dołączać do podobnych spraw jako strona na podstawie kodeksu cywilnego.

Kluczowe rozstrzygnięcie TSUE

Szcześniak wskazał, że choć to on pozwał swój bank o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału , rozstrzygnięcie TSUE w tej sprawie będzie miało kluczowe znaczenie dla tysięcy kredytobiorców, którzy znajdują się w odwrotnej sytuacji, tzn. obawiają się, że zostaną pozwani przez bank o takie wynagrodzenie.

W lipcu tego roku Arkadiusz Szcześniak skierował do sądu w Warszawie pozew przeciwko bankowi, który udzielił mu kredytu frankowego, o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału z rat zapłaconych przez okres spłaty kredytu.

W sierpniu Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście zdecydował zwrócić się z pytaniem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej , czy w razie unieważnienia umowy kredytowej stronom umowy przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

- To kolejna instytucja po Rzeczniku Finansowym i Rzeczniku Praw Obywatelskich, która zdecydowała się dołączyć do tej sprawy w TSUE. Nie znam jeszcze jej stanowiska w tej sprawie, ale dotychczasowe działania prokuratury nastrajają bardzo pozytywnie - ocenił prezes Stop Bankowemu Bezprawiu.

Wymienił m.in. prokonsumenckie stanowisko prokuratury w sprawie przed TSUE dotyczącej państwa Dziubak, w której chodziło o klauzule niedozwolone w umowie kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich, oraz w kilku innych procesach dotyczących kredytów frankowych.

- Poza tym w listopadzie Prokuratura Krajowa skierowała pismo do wszystkich prokuratur regionalnych, zachęcające do przyłączenia się do spraw sądowych o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, które banki wytaczają frankowiczom - wskazał Szcześniak. - Uważam za bardzo pozytywny sygnał, że zarówno Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich i właśnie prokuratura mówią jednym głosem w obronie praw konsumentów - podkreślił.