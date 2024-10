Fuzja z Aliorem? Prezes Pekao: będę gotowy

O fuzji Banku Pekao z Alior Bankiem mówi się od lat. Teraz to tematu wraca Cezary Stypułkowski, który od 5 października jest prezesem Banku Pekao. Nowy prezes w pierwszych dniach swojej pracy wysłał list do pracowników, w którym przedstawia swoją ocenę kondycji banku i ujawnia, co jego zdaniem trzeba zmienić.