Kredyt hipoteczny na budowę domu i na zakup mieszkania. Czym się różnią?

Kredyt hipoteczny możesz zaciągnąć na różne cele, także na zakup mieszkania i na budowę domu. Oba rodzaje kredytów łączy sposób zabezpieczenia (hipoteka na nieruchomości), okres spłaty (nawet 35 lat) czy maksymalna kwota (do 80 proc. LTV, czyli wartości nieruchomości będącej ich zabezpieczeniem). A czym – oprócz przeznaczenia – różnią kredyt hipoteczny na budowę domu i zakup nieruchomości?

Kredyt hipoteczny jest produktem celowym. Oznacza to, że bank nie wypłaci "na piękne oczy" co najmniej kilkuset tysięcy złotych, z którymi w kieszeni zaczniesz dopiero szukać mieszkania czy domu. Wręcz przeciwnie, zanim złożysz wniosek, powinieneś już mieć wybraną nieruchomość i potwierdzić posiadanie wkładu własnego. Dokumenty, które będziesz musiał przedstawić w banku, dzielą się na dwie kategorie:

• dokumenty finansowe, na podstawie których bank oceni Twoją zdolność kredytową, • dokumenty dotyczące nieruchomości, która będzie przedmiotem kredytowania. Dokumenty finansowe są takie same w przypadku obu rodzajów kredytów. Do analizy zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in.: • wysokość Twojego miesięcznego dochodu (na podstawie zaświadczenia wypełnionego przez pracodawcę), • sposób zatrudnienia i okres jego trwania (z punktu widzenia banku najlepiej jest żebyś był zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i w obecnym miejscu przepracować min. 3 miesiące), • liczbę osób w gospodarstwie domowym (w tym liczba osób pozostających na utrzymaniu), • historię kredytową w BIK (bank nie patrzy na Twoją ocenę punktową BIK, a na historię spłat Twoich zobowiązań kredytowych. Jeżeli przytrafiło Ci się opóźnienie w spłacie dłuższe niż 30 dni, Twoje szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego maleją), • spłacane aktualnie zobowiązania (w ich ramach pod uwagę mogą też być brane limity na kartach kredytowych czy zaciągnięte kredyty gotówkowe na dowolny cel).

Obejrzyj: Tarcza antykryzysowa to za mało. Trzeba przywrócić niedziele handlowe

W przypadku kredytu na zakup mieszkania (na przykładzie mieszkania z rynku pierwotnego) do banku trzeba dostarczyć: • kompletną przedwstępną umowę deweloperską, • kopię pozwolenia na budowę, • odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja, • projekt architektoniczno-budowlany, • mapę podziałową działek wraz z decyzjami podziałowymi, • wypis i wyrys z ewidencji gruntów, • rzuty nieruchomości potwierdzające jej powierzchnię użytkową, • dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego (np. dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu lub oświadczenie dewelopera).

Z kolei, jeżeli chcesz finansować kredytem hipotecznym budowę domu, będziesz musiał dostarczyć do banku następujące dokumenty: • akt notarialny potwierdzający prawo własności do działki, na której ma zostać wybudowana nieruchomość, • prawomocne pozwolenie na budowę, • wypis i wyrys z ewidencji gruntów, • odpis z księgi wieczystej nieruchomości, • kosztorys, harmonogram prac i dziennik budowy (skopiowana musi zostać pierwsza i każda inna strona, na której znajdują się wpisy), • operat szacunkowy.

Dokumenty potrzebne do kredytu na kupno mieszkania na rynku pierwotnym dostaniesz od dewelopera. W przypadku budowy domu skompletowanie dokumentów może być czasochłonne i wiązać się z kosztami. Przykładowo – pozwolenie na budowę uprawomocnia się (staje się ostateczne), jeżeli w ciągu dwóch tygodni twoi przyszli sąsiedzi nie zgłoszą do starosty sprzeciwu dotyczącego planowanej przez Ciebie budowy. Musisz też znaleźć kierownika budowy, który będzie prowadził dziennik budowy (ten dokument musi być przyjęty przez starostwo). Banki wymagają też operatu szacunkowego (wyceny) sporządzonego przez rzeczoznawcę. Operat szacunkowy kosztuje co najmniej kilkaset zł.