Lawina może ruszyć. Upadek małego chińskiego banku obnażył słabość systemu

Chiny mają coraz większy problem z bankami

Sytuację na chińskim rynku bankowym opisał "The Economist". Zwraca uwagę, że w Chinach istnieje około 3800 zagrożonych instytucji bankowych . Łączna wartość ich aktywów wynosi 55 bilionów juanów ( 7,5 biliona dolarów) , co stanowi 13 proc. całego systemu bankowego kraju. Tygodnik podkreśla, że banki te od dawna były źle zarządzane i zgromadziły ogromne ilości złych kredytów.

Znikające banki i próby ratunku sektora

"The Economist" zauważa, że główną strategią Chin w radzeniu sobie z małymi, słabymi bankami jest ich "wchłanianie". Z 40 instytucji, które niedawno w ten właśnie sposób zniknęły, 36 znajdowało się w prowincji Liaoning i zostało przejęte przez innego kredytodawcę o nazwie Liaoning Rural Commercial Bank.

Sytuacji chińskiego sektora bankowego przyjrzał się też analityk rynku kryptowalut Sigma G. Wskazuje, że główną przyczyną problemów jest głęboka recesja w chińskim sektorze nieruchomości. Nadmiernie zadłużeni deweloperzy i samorządy lokalne nie spłacają pożyczek, co prowadzi do kaskady niestabilności finansowej. Ceny nieruchomości gwałtownie spadły, a projekty budowlane zostały wstrzymane, co dodatkowo obciąża system finansowy.