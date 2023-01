Leszek Czarnecki zapłacił rekordową karę KNF. Złożył też odwołanie do sądu

We wrześniu ubiegłego roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) rozpoczął przymusową restrukturyzację należącego do Leszka Czarneckiego Getin Noble Banku. Działalność banku (bez portfela kredytów frankowych) została przeniesiona do VeloBanku, czyli wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych.