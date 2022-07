Minister finansów: 2 mld zł na wsparcie w spłacie rat kredytów hipotecznych

Podczas czwartkowego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej ponownie podniesie stopy procentowe – już po raz dziesiąty z rzędu od października 2021 r. Ekonomiści spodziewają się ruchu rzędu 75 pb. do 6,75 proc. Gdyby tak się stało, raty poszybowałyby w górę od początku cyklu o ok. 120 proc. Prognozy są jednak bardzo rozstrzelone.

Trzeci próg podatkowy? Minister odpowiada

Minister odniosła się też do zmian w systemie podatkowym, które weszły w życie od 1 lipca tego roku. Podkreśliła, że po obniżeniu stawki podatku PIT z 17 do 12 proc., zostaje też zerowy PIT dla młodych do 26 roku życia.

- Nie rozważamy trzeciego progu podatkowego. Podatek na skali to są głównie umowy o pracę. Mamy jeszcze podatek liniowy i ryczałt. Ważne, by rozwiązania dotyczące najbogatszych, były powszechne. Od 2019 r. obowiązuje danina solidarnościowa i wpływy z tego tytułu są już dość istotne, dotychczas to łącznie blisko 7 mld zł wpływów do budżetu. Ten podatek jest płatny obok PIT - dodała Rzeczkowska.