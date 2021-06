Nie dostają kredytu bo nie rokują. Banki odrzucą im wniosek pod byle pretekstem

kieszenie bra... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To Orlen też nie powinien dostać kredytu w związku z polityką redukcji emisji i przechodzenia na alternatywne źródła energii, jego branża jest nie tylko w zastoju, ale nawet jest schyłkowa. Nie mówię już nawet o konwencjonalnej energetyce. A energetyka jądrowa też jest zagrożona, bo wiążę się z dużym ryzykiem na przykład protestów społecznych i byc może przeomu technologicznego zwiążanego z rozwojem technologii fuzji jędrowej. Gdy technologia ta zostanie opanowana na poziomie przemysłowym wszystkie dotychczasowe inwestycje w energetykę jądrową będą warte 0 (zero), a nawet mniej bo koszty utrzymania tych aktywów i utylizacji paliwa jądrowego i innych skażonych elementów pozostaną. No i jakiś cieć będzie musiał tego pilnować. W sumie to żyjemy w kryzysie millenialnym i wszystkie branże stanowią jakieś ryzyko związane z niestabilnością i nieciągłością rozwoju technologicznego i ekonomicznego. Paradoks polega na tym, że dzięki witęzonej i mozolnej pracy Glapińskiego i innych cetralnych banksterów mamy na rynku gogantyczny nadmiar pieniędzy, z którymi nie ma co sensownego zrobić, ale z drugiej strony nie ma też sensu ich stracić. Mamy więc góry pieniędzy, które nie wiadomo gdzie upchać bo ryzyka ekonomiczne i inne sa bardzo wysokie i narastają. To tylko powiększa nierównowagi i ryzyka ekonomiczne i skończy się wielkim kryzysem ekonomicznym.