Pieniądze z 500+ nie pomogą w otrzymaniu kredytu na mieszkanie. Tak wynika z analizy

Skoro 500+ nie wpływa na zdolność kredytową rodziców, to większa liczba posiadanych przez nich dzieci obniża zdolność kredytową. Eksperci przeanalizowali sytuację dwóch modeli rodzin – 2+2 oraz 2+1.

Jeżeli dwójka pracujących dorosłych w wieku 35 lat, otrzymywałaby łącznie 8 tys. netto dochodów i nie posiadała dodatkowych kredytów, w przypadku posiadania dwójki dzieci mogłaby liczyć na kredyt w średniej wysokości ok. 551 tys. złotych. Przy jednym dziecku średnia wartość kredytu już by wyniosła ok. 621 tys. złotych. W obydwu przypadkach banki wymagałyby również wkładu własnego w wysokości 20 proc.