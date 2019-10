PKO BP sprawdza, czy warto przejąć mBank

- Przypomnę, że drugi bank te kapitały ma w okolicach 24 mld zł. Od dłuższego czasu realizujemy strategię wzrostu organicznego, jak również od czasu do czasu, gdy widzimy, że jest to korzystne dla klientów i akcjonariuszy, kupujemy inne firmy – mówił Jagiełło przypominając przejęcie niedawno firmy Masterlease. Wcześniej grupa przejęła m.in. Raiffeisen Leasing czy KBC TFI.

"Rzeczpospolita" przypomina, że od kilku tygodni rząd bierze pod uwagę repolonizację mBanku. Commerzbank ma 69 proc . kapitału mBanku i w nowej strategii mającej pomóc mu w odbudowie rentowności zakłada sprzedaż tego czwartego co do wielkości banku w Polsce wycenianego na 14,9 mld zł.

Premier Mateusz Morawiecki zapytany wtedy, czy państwo byłoby zainteresowane mBankiem odpowiedział, że nie jest to dzisiaj sprawa priorytetowa, ale "decyzje ostateczne będą zapadały w przyszłości w odniesieniu do tego, czy jakaś polska instytucja finansowa będzie zainteresowana tymi aktywami". W programie wyborczym PiS jest zapis o dążeniu do zwiększenia udziału państwa w sektorze bankowym w razie pojawienia się okazji – czytamy w "Rz".