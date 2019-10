Ciekawie wokół mBanku. Kolejny bank do repolonizacji?

Kwieciński rozmawiał z dziennikarzami w kuluarach Kongresu 590 w Jasionce pod Rzeszowem. - Zawsze, gdy pojawiają się ciekawe aktywa bankowe, to ekscytuje rynek. Z mojego punktu widzenia najlepiej by było, gdyby te aktywa zostały przejęte przez taki bank, dla którego to jest dobre uzupełnienie obecnego portfela produktowego - powiedział minister, cytowany przez PAP.

Czy to oznacza, że to może być uzupełnienie dla któregoś z banków pod kontrolą Skarbu Państwa? - Nie wykluczam - powiedział. - Mogę zapewnić, że te banki, z którymi jako rząd bliżej współpracujemy, dobrze zerkają na to co się dzieje na rynku - dodał.