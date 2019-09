mBank skrojony na miarę PKO BP

mBank zostanie sprzedany, chrapkę na niego ma PKO Bank Polski. O tym, że mBank idzie pod młotek wiadomo od źródła, poinformował o tym Commerzbank w opublikowanym 20 września raporcie. "Zarys strategii przewiduje sprzedaż większościowego pakietu akcji w mBanku. Pozwoliłoby to uwolnić zasoby finansowe oraz szybciej wdrożyć strategię i powiązane z nią inwestycje. Sprzedaż będzie skutkowała zmniejszeniem aktywów ważonych ryzykiem o około 17 mld euro i uwolni kapitał w Commerzbanku. Planowana sprzedaż wymagałaby uzyskania zgód regulacyjnych" - napisano w raporcie Commerzbanku.

Z kolei w przedwyborczym programie PiS ogłosiło wcześniej, że będzie "na bieżąco analizować sytuację i w razie pojawiających się korzystnych, rynkowych warunków podejmie działania mające na celu zwiększenie udziału kapitału polskiego w sektorze finansowym". To - choć nie wprost - oznacza jednak zielone światło do przejęcie mBanku przez na przykład PKO BP.

Andrzej Powierża, analityk DM Citi Handlowy, w "Pulsie Biznesu" zwraca uwagę na to, że sprzedaż banku z kredytami we frankach dla Commerzbanku może być problemem, bo musiałby ewentualnie złożyć gwarancje wobec roszczeń klientów mBanku z kredytami walutowymi, o tyle dla niemieckiego rządu nie jest to już problemem. - Commerzbank nie stanie na nogi o własnych siłach. Sprzedaż mBanku, zastrzyk gotówki z tego tytułu i uwolnienie kapitałów mogłoby znacząco pomóc temu bankowi. Być może na potrzeby takiej transakcji akcjonariusze byliby zainteresowani daniem gwarancji kupującemu na poczet kredytów frankowych. W tym rząd w Berlinie - twierdzi Powierża.