PO chce "ratować oszczędności Polaków". Proponuje trzy ustawy

Zamroźić 1 godz. temu

Przy wysokiej inflacji banki mają rekordowe zyski -ciekawe. Przez podnoszenie oprocentowania kredytów RPP im tylko pomaga. To jaki mają interes w tym, aby podnosić oprocentowanie Lokat? Skoro inflacja jest im na rękę, to nie mają bodźców, aby zmniejszać kwotę pieniędzy z rynku. A Wibor jest sztucznie kreowany, ponieważ banki hipotetycznie sobie kasę pożyczają, w lutym był na ten temat artykuł. Zamroźcie WIBOR do czasu wyjaśnienia czy jest prawidłowo naliczany i czy jest legalny, bo potrafią na jednej transakcji w kwartale oprzeć cały WIBOR dla milionów kredytów. I nijak się ma do podnoszenia stóp przez RPP, to też wygląda na celowe działanie na granicy prawa.