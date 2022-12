Pierwsza od dawna dobra wiadomość dla kredytobiorców. To już się dzieje

"Koniec cyklu?" Na to wygląda" – dodał ekonomista, odnosząc się do tego, że Rada Polityki Pieniężnej w grudniu po raz trzeci z rzędu zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie .

Glapiński: poziom stóp "optymalny", cykl podwyżek "zawieszony"

Jak podkreslił, on nie zapowiada, że jeszcze w 2023 r. zaczną się obniżki stóp , ale "obecny poziom stóp procentowych po 11 podwyżkach z rzędu RPP uznaje za optymalny" . Spytany, czy zakończył się cykl podwyżek, odpowiedział jednak, że jest on "zawieszony".

Kredytobiorcy mogą się cieszyć, oszczędzający będą dalej cierpieć

Mimo to sama prognoza NBP zakłada, że nie stanie się to bardzo szybko. Jak szacuje NBP, inflacja CPI rok do roku w Polsce w najprawdopodobniejszym scenariuszu wyniesie 14,5 proc. w 2022 r., w 2023 r. spadnie do 13,1 proc., a dopiero w 2024 r. osiągnie poziomy jednocyfrowe i wyniesie - 5,9 proc. Tymczasem główna stopa NBP jest obecnie na poziomie 6,75 proc. Jeśli sytuacja się nie zmieni, a prognoza NBP okaże się trafiona, realna stopa będzie dodatnia dopiero w 2024 r.