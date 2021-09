Rządowa gwarancja ma swoją cenę. Policzyliśmy, o ile droższy będzie kredyt na mieszkanie

Wyższa kwota do spłaty to nie jedyny problem dla dłużnika

Typowy kredytobiorca zwróci bankowi np. o 130 tys. zł więcej

Analiza zakłada, że ten używany lokal spełnił zapowiadane wymogi co do poziomu ceny 1 mkw. Trzeba też przyjąć, że co najmniej jeden z małżonków ma mniej niż 40 lat. W analizowanym przykładzie rządowa gwarancja dotyczy 20 proc. wartości lokum (60 tys. zł), co również jest zgodne z zapowiadanym ograniczeniem (limit gwarancji do 100 tys. zł).