Seniorzy coraz bardziej zadłużeni. Widać efekt pandemii

Osoby w wieku powyżej 65 lat najczęściej w porównaniu z innymi grupami wiekowymi doświadczały złych stron pandemii. Aż 55 proc. z nich skarżyło się na utrudniony dostęp do usług medycznych.

Jednocześnie 3 na 10 seniorów w wieku powyżej 65 lat zwiększyło w czasie pandemii wydatki na usługi medyczne. Jednocześnie co piąty badany z tej grupy wiekowej deklaruje też, że w związku z doświadczeniami wyniesionymi z ostatniego półtora roku będzie w przyszłości osobą bardziej oszczędną.

"Miniony czas nie był dla seniorów najlepszy. To oni najczęściej byli odpowiedzialni za pogarszające się statystyki dotyczące nieopłaconych bieżących rachunków oraz pożyczek i kredytów" - czytamy w raporcie BIG InfoMonitor.

W ciągu pięciu ostatnich kwartałów to w tej grupie nastąpił największy skok liczby nierzetelnych płatników - o ponad 8 tys., do 384,5 tys. Natomiast łączna kwota zaległości zwiększyła się o 0,85 mld zł do 10,2 mld zł.