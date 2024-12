Świąteczny atak na klientów PKO BP. Eksperci biją na alarm

Oszuści wykorzystują oficjalnie wyglądający nadpis "IPKO" w wiadomości SMS. Informują w niej o rzekomej próbie logowania na konto odbiorcy, zachęcając do weryfikacji poprzez kliknięcie w podejrzany link ipko.pl-vrfy.info. Po jego uruchomieniu użytkownik trafia na stronę łudząco podobną do prawdziwego serwisu bankowości elektronicznej PKO BP .

"Wykryto probe logowania na Twoje konto. Jesli to nie Ty, kliknij: ipko.pl-vrfy[.]info. Po kliknięciu w podany adres zobaczymy kopię prawdziwej strony iPKO" - głosi fałszywy komunikat. Warto zwrócić uwagę na adres wyświetlający się w pasku adresu - łatwo przeoczyć, że kieruje do fałszywej strony.

Socjotechniczne metody oszustów

Przestępcy stosują zaawansowane techniki manipulacji psychologicznej. Szczególnie niebezpiecznym zabiegiem jest konstrukcja fałszywego adresu strony internetowej. Zaczyna się on od prawidłowej nazwy serwisu ipko.pl, do której dodano dodatkowe elementy. Mechanizm ten wykorzystuje naturalne skłonności ludzkiego mózgu do upraszczania złożonych informacji - użytkownik koncentruje się na znajomym początku adresu, ignorując jego podejrzaną końcówkę.