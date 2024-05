Ugody dla frankowiczów po nowemu. O tym trzeba wiedzieć

Trwają intensywne prace nad stworzeniem nowej oferty ugodowej dla frankowiczów - poinformował we wtorek prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. Jak zaznaczył podczas konferencji prasowej, przeprowadzane są zaawansowane rozmowy na ten temat, a ich efektem ma być propozycja atrakcyjniejsza od koncepcji zaprezentowanej wcześniej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nowa propozycja ma być korzystniejsza od koncepcji KNF

Białek podkreślił, że planowane rozwiązanie będzie bazować na podobnych założeniach, co propozycja przewodniczącego KNF Jacka Jastrzębskiego z 2020 roku. Tamta koncepcja zakładała potraktowanie kredytu frankowego tak, jakby od początku był udzielony w złotych. N owy model ma jednak m.in. ewentualną redukcję części kapitału.

Warto przypomnieć, że propozycja KNF sprzed dwóch lat miała zachęcić banki do wychodzenia do klientów z ofertami pozasądowych ugód. Nadzorca chciał w ten sposób stworzyć alternatywę dla masowych pozwów kierowanych przez frankowiczów do sądów. Koncepcja spotkała się jednak z dość chłodnym przyjęciem ze strony sektora bankowego.