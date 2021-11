Ustawa antylichwiarska. Nowe przepisy dotyczące pożyczek

3000967878 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

brawo panie Ziobro, poprzednio też obiecał pan ustawę lichwiarską. I co ? I g.... Najbardziej lichwiarski bank w Polsce PKOBP zerżnął z Polaków ponad 300 procent dzięki temu, że pan obiecuje tę ustawę od swojego wyboru na ministerka. I co i g... W Islandii za takie lichwiarskie oprocentowanie i największe złodziejskie spready (do dzisiaj też ) bo 23 gr -Alior 3 gr) jakie zafundował największy bank w Polsce i to państwowy a więc taki największego zaufania Polaków panowie wszyscy z tego banku już by siedzieli i skonfiskowano by im i pociotkom ich majątki do zera Panie mniej niż zero.A oni te największe złodziejskie prezesiki i Dyrektorzy siedzą teraz w spółkach Skarbu i Rżadzie mafii PIS i się śmieją z Polaków i tych co zaufali PKOBP i w końcu popełnili samobójstwo.