Ustawowe wakacje kredytowe w BOŚ. Kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek?

Wakacje kredytowe — dla kogo?

Ustawowe wakacje kredytowe to rozwiązanie, które wejdzie w życie 29 lipca 2022 r. Na podstawie przepisów niemal każdy kredytobiorca będzie mógł złożyć w banku, w którym posiada kredyt hipoteczny, wniosek o udzielenie wakacji kredytowych. Będą one polegać na zawieszeniu spłaty rat kredytu na okres łącznie maksymalnie ośmiu miesięcy. Co ważne, nie oznacza to, że bank anuluje wskazane raty, a jedynie przesunie ich spłatę, co wydłuży czas obowiązywania umowy kredytowej. W czasie wakacji kredytowych banki nie mogą naliczać odsetek ani pobierać innych opłat niż te związane z ubezpieczeniami dotyczącymi umowy kredytowej. Kto może starać się o wakacje kredytowe? Niemal każdy kredytobiorca, ponieważ należy spełnić łącznie następujące warunki: