Wakacje kredytowe. Banki w blokach startowych. Ważny termin złożenia wniosku

Mogą to być dwie raty w okresie 1 sierpnia-30 września 2022 r., dwie raty w okresie 1 października-31 grudnia 2022 r. oraz cztery raty w 2023 r. – po jednej racie w każdym z kwartałów.

Ważne: złóż wniosek przed datą spłaty

Rzecznik ZBP zapewnił, że banki będą gotowe do obsługi klientów w wyznaczonym przez ustawę terminie, czyli od piątku i będą przyjmować wnioski w formach przewidzianych w ustawie, czyli w formie papierowej i elektronicznej.

Pytany, czy od piątku banki będą też umożliwiać składanie wniosków za pośrednictwem bankowości elektronicznej , Barbrich podkreślił, że mimo dużej liczby umów kredytowych i krótkiego vacatio legis banki starają się zrobić wszystko, by systemy teleinformatyczne były gotowe do przyjmowania wniosków.

- Według mojej wiedzy stan na chwilę przed wejściem w życie tych przepisów jest taki, że systemy bankowe będą gotowe. Wdrażaliśmy przez system bankowy program 500 plus i 300 plus. Sektor bankowy stanął wtedy na wysokości zadania - zauważył rzecznik ZBP.

Na pytanie, kiedy powinno się złożyć wniosek, by skorzystać z wakacji kredytowych w sierpniu, (zwłaszcza, gdy termin spłaty raty przypada w pierwszych dniach miesiąca), Barbrich podkreślił, że należy złożyć wniosek przed datą spłaty sierpniowej raty.

- Każdy klient ma inny termin zapadalności kredytu, mamy do czynienia być może z setkami tysięcy wniosków i dobrze jest zajrzeć na stronę banku, być może zadzwonić na infolinię, by dopytać o to, jaka jest formuła przyjęta w danym banku - dodał.