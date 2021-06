Weekendowe przerwy w 3 bankach. Zobacz czy powinieneś mieć zapas gotówki

Nest Bank zapowiedział, że 26 czerwca w sobotę jego klienci moga mieć problemy między godziną 00:30, a 6:00. Wtedy może nie być możliwe prawidłowe zalogowanie się do systemu platformy internetowej i aplikacji mobilnej. To nie koniec, bo w niedzielę 27 czerwca przeprowadzona będzie kolejna konserwacja.

Tym razem między 8:00 a 14:00 klienci Nest Banku nie będą mogli zapłacić swoimi kartami w internecie, używając do tego 3D-Secure. Może tez być niemożliwe aktywowanie karty. Kłopot może być również ze zmianą limitów i kodów.

Z kolei użytkownicy Banku Pocztowego w niedzielę powinni przygotować się na niedogodności od 8. do 14. Nie powinno to być jednak szczególnie uciążliwe, bo może nie być możliwe przyłączenie kart do portfela cyfrowego. Niedostępna ma być również płacenie kartą w internecie, jeśli wymagana jest autoryzacja 3D Secure.