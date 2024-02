Zmiany w pożyczkach. Jak ustawa wpłynęła na rynek? Sprawdziliśmy

Ustawa antylichwiarska a pożyczki

Od stycznia do kwietnia liczba zawartych umów była stała, a ich wartość w tym okresie zmieniła się średnio o 0,60 proc. W maju mieliśmy do czynienia ze 100 proc. wzrostem liczby udzielonych pożyczek i ich wartości o 37,5 proc. Taki wzrost zainteresowania pożyczkami pozabankowymi był spowodowany tym, że od 18 maja 2023 r. firmy pozabankowe zostały zobowiązane do przekazywania do BIK informacji o liczbie i kwocie udzielonych pożyczek. Z uwagi na to, że wcześniej takiego obowiązku nie było, do BIK raportowała tylko część firm pożyczkowych. Oznacza to, że sprzedaż pożyczek pozabankowych w pierwszych miesiącach 2023 r. była wyższa. O ile? Pokazuje to wykres przygotowany na podstawie danych, akie otrzymaliśmy z Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.