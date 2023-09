Znów gorąco wokół WIBOR-u. Premier minął się z prawdą

Premier wprowadził kredytobiorców w błąd

— Na każdej konferencji prasowej tłumaczę, że reforma nie jest po to, by było taniej. Jest po to, by zmienić wskaźniki na takie, jakie są wprowadzane na całym świecie — wskaźniki overnightowe, czyli wskaźniki referencyjne oparte na transakcjach depozytowych — mówił nam w lipcu dr Tadeusz Białek, prezes Zawiązku Banków Polskich.