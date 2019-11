14. emerytura. Morawiecki mówi kiedy, ale nie tłumaczy, czy na stałe

Premier, który udzielił w sobotę wywiadu RMF FM, zwrócił natomiast uwagę, że jego rząd – poprzedni i obecny – wdrażają nowe propozycje w zakresie emerytur, co jest prawdziwą rewolucją w tym zakresie. Bo obok "trzynastki" i "czternastki" jest też obowiązujący od października niższy PIT, który jest korzystny również dla emerytów, oraz waloryzacja kwotowa świadczeń emerytalnych.

- Co trzeba zrobić, byśmy za 30 lat nie płakali? – zapytał prowadzący audycję Krzysztof Ziemiec, mając na myśli wciąż spadającą liczbę urodzeń.

- Największy konkret po stronie finansowej już zrobiliśmy. Nie było większej inwestycji finansowej w dzieci niż program "Rodzina 500+". Jego roczny koszt to 43 mld rocznie. Proszę mi pokazać inną pozycję w budżecie, która tyle wynosi – odpowiedział Morawiecki. - Po stronie państwa zrobiliśmy to, co należało - zapewnił.