Gigantyczny problem w Polsce. Lawinowo rośnie liczba tych emerytur

Słuchajcie profesory, uczeni i filozofy...w Polsce żeby przeżyć trzeba było brać pracę która akurat była a w większości to umowy zlecenia!!! Tak pracowało się latami ,posada na umowę o pracę graniczyła z cudem !!! Pamiętam jak po latach siostra dostała taką i przyszła do domu skacząc z radości !!! Tak to graniczyło z cudem ,...ktoś powie to po co pan / pani brali smieciowki,ano po to żeby przeżyć ....wy wszyscy przyklejeni do krzeseł nigdy nie zrozumiecie zwykłego człowieka!!! Dlatego się dziwię że wciąż dają się wciągać w te wasze manipulacje,obiecanki i brednie które głoście !!! Wszystko to czemu ma służyć? Na pewno nie zwykłemu człowiekowi!!!