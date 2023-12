Czy optymizmu można się nauczyć? Jest na to sposób

Rodzina, przyjaciele, kubek kawy, błyskotliwa kariera, luksusowy samochód – każdy z nas inaczej definiuje szczęście. Jak zostać optymistą? To prostsze niż mogłoby się wydawać. Wystarczy zacząć od metody małych kroków, ustalić konkretny cel i dążyć do tego, by godnie przeżyć nie tylko swoje młode lata, ale również jesień życia. Kiedy już przejdziesz na emeryturę, owoce twoich celów pozwolą ci oddać się nowym pasjom lub powrócić do starych. Jak zmienić myślenie? Co zrobić, żeby wieść szczęśliwe życie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym filmie.