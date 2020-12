Do PPK przystąpiło prawie 1,7 mln Polaków. Ile średnio zyskali?

– Pomimo kryzysu ekonomicznego, pomimo zawirowań na rynkach finansowych, uczestnicy PPK byli w stanie uzyskać bardzo dobre stopy zwrotu z inwestycji – ocenił Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Pracownicze Plany Kapitałowe to program dobrowolnego oszczędzania z myślą o emeryturze, w którym pieniądze trafiają na specjalne, indywidualne konto. Fundusze zdefiniowanej daty, w ramach których inwestowane są środki zgromadzone w PPK, zarobiły średnio ponad 10 proc., przy czym fundusze o dłuższym horyzoncie inwestycyjnym (do 2060 roku) zarobiły średnio 12 proc., natomiast o krótszym horyzoncie (do 2025 roku) 7 proc.

Ile średnio zyskał uczestnik PPK w ciągu ostatniego roku? Prezes PFR przedstawił wyliczenia. Otóż przy wynagrodzeniu brutto wysokości 5300 zł miesięcznie, łączna pracownik wpłacił łącznie w tym okresie 1378 zł.

Z kolei wpłata pracodawcy wyniosła 1033 zł, a dopłata Państwa 490 zł. Łączny stan aktywów w PPK, uwzględniając stopę zwrotu wyniósł zatem 3061 zł. Oznacza to, że pracownik zyskał w tym czasie 1683 zł, z czego zdecydowana większość to dopłata pracodawcy i państwa, natomiast "wypracowany zysk” to 160 zł. Wyliczenia dotyczą okresu od grudnia 2019 roku do 16 grudnia 2020 i funduszu zdefiniowanej daty do 2025 roku.

Do PPK przystąpiło prawie 1,7 mln Polaków. Poza PPK Polacy oszczędzają też na IKZE (230 tys.), IKE (ponad 330 tys.) oraz w ramach pracowniczych programów emerytalnych PPE (ponad 330 tys.) Łącznie daje to ponad 2,6 mln osób.

– Czy chcielibyśmy, żeby na tym etapie uczestników było więcej? Tak, chcielibyśmy. Jako PFR zakładaliśmy, ze w tym momencie liczba uczestników (PPK – red.) będzie o ok. 500-700 tys. większa – powiedział Paweł Borys.

– Jest to cały czas zbyt mało biorąc pod uwagę trendy demograficzne (...) powinno to być zdecydowanie więcej – dodał.

PFR zakończył II i III etap wdrażania PPK, w ramach których do programu przystępowały firmy zatrudniające powyżej 20 pracowników. W styczniu 2021 rusza kolejny etap, który ma objąć m. in. małe firmy oraz sektor publiczny.

Nie wszystkie firmy zdecydowały się na przystąpienie do programu. Łączna liczba wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwach z pierwszych trzech etapów to prawie 7,4 mln osób. Z kolei liczba pracowników w firmach, które prawidłowo wdrożyły PPK wynosi 5,553 mln osób, natomiast liczba uczestników PPK wynosi 1,689 mln osób.

Udział w PPK po wdrożeniu pierwszych trzech etapów wynosi 30,4 proc. Około 32 tys. firm nie wdrożyło efektywnie programu, są to głównie firmy z III etapu, czyli zatrudniające 20-50 pracowników. Celem do 2025 roku jest partycypacja w PPK na poziomie 40-50 proc., co oznacza 4,5-6 mln uczestników, poinformował prezes PFR. Z kolei celem długoterminowym jest partycypacja wynosząca około 50-75 proc., czyli 6-8 mln pracowników.