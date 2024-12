Dostajesz tyle emerytury? Od 2025 r. zapłacisz podatek. Oto wyliczenia

W 2022 roku rząd zwiększył kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł brutto rocznie, co dotyczy zarówno wynagrodzeń, jak i emerytur oraz rent . Seniorzy przekraczający tę granicę będą musieli złożyć rozliczenie podatkowe.

Kto zapłaci PIT w 2025 r.?

60 tys. zł kwoty wolnej a emerytury

Rząd obiecuje, że do końca obecnej kadencji, czyli do 2028 roku, zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł. Dla emerytów oznaczałoby to brak podatku dochodowego dla świadczeń do 5 tys. zł brutto miesięcznie.