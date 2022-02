Kolejna "niespodzianka" w Polskim Ładzie. Zaboli emerytów

Tadeusz Kościński już nie jest ministrem finansów. Polityk poniósł polityczną odpowiedzialność za błędy w Polskim Ładzie, choć to nie on przygotowywał reformę podatkową - ocenił w programie "Money. To się liczy" Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. - Patrząc na tę ekipę polityczną to prawie mi żal, a to z tego powodu, że choć jest to osoba, która podpisała się pod bałaganem Polskiego Ładu, to z drugiej strony jednak był to jeden z niewielu ministrów, z którym mogliśmy się spotykać i rozmawiać - ocenił. Nasz gość wskazał też na nietypową niespodziankę, którą ukrywa w sobie Polski Ład. - Moim zdaniem wielką niespodzianką będzie to, że nie ma czternastej emerytury. To niby zostało powiedziane na początku roku, ale czego się obawiam, że kiedy miliony emerytów zorientują się, że co prawda otrzymali jedną emeryturę w prezencie w postaci obniżonego podatku - ale z podwyższoną składką zdrowotną - ale nie dostaną "czternastek", to przed wyborami będzie...