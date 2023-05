Kontrowersyjna wkładka w listach do emerytów. ZUS się tłumaczy

kenaj 33 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Proszę nie chwalić się czymś co jest obowiązkiem rządu który doprowadził do skandalicznie wysokiej inflacji . Ustawowo , w przepisach jest zapisane jak to ma wyglądać i obojętnie kto by nie rządził ma to być wskażnik inflacji plus 20 % od wzrostu płac jeśli wzrosły one więcej niż inflacja . Tak więc ZUS nie robi nam łaski a wykonuje ustawowy obowiązek !!!