Łepkowska dostaje 1314 zł emerytury. Broni podatku od smartfona

Podatek od smartfona ma wesprzeć artystów, powstanie specjalny fundusz. Choć ceny urządzeń wzrosną, pomysłu broni Ilona Łepkowska. A jaką sama pobiera emeryturę? - Mam emeryturę, owszem, dostaję 1314 zł - przyznała w programie "Money. To się liczy" Ilona Łepkowska, scenarzystka filmowa i serialowa. Odpowiedziała też na pytanie czy wie, dlaczego jest taka niska. - Nigdy się na to nie skarżyłam. Nie jestem idiotką, kończyłam studia ekonomiczne i wiem, że to jest powiązane ze składkami. W ostatnim okresie, gdy je płaciłam, wynosiły ponad tysiąc złotych miesięcznie. I to nie jest tak, jak się jest na etacie, że ktoś nie widzi tych pieniędzy, bo dostaje pewną kwotę co miesiąc. Dla twórców zarabiających niewiele i nieregularnie to jest kwota, którą trudno im wyjąć z kieszeni co miesiąc - dodała.