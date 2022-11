Nadchodzą zmiany dla emerytów. Limity idą w górę

- Do emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać, że istnieją limity przychodów, które zmieniają się co trzy miesiące. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłatę świadczenia. Graniczne kwoty przychodu powinny monitorować osoby, które pobierają renty oraz wcześniejsze emerytury - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, cytowana przez portal TVN24.pl

Od 1 grudnia emeryci będą mogli więcej dorobić

"Wypłata świadczenia może być również zawieszona, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od grudnia do lutego granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4 536,50 zł brutto. To o ponad 227 zł miesięcznie więcej w porównaniu do poprzedniego okresu (wrzesień-listopad). Zarobki do tej kwoty miesięcznie nie spowodują zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury lub renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód w grudniu, styczniu i lutym nie powinien być wyższy niż 8 424,90 zł brutto" - wyjaśnia ZUS.