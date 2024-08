Nowe limity ZUS. Można nawet stracić emeryturę

Osoby, które dorabiają do wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej muszą uważać na graniczne kwoty przychodu . Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie.

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. obowiązują następujące progi:

To jednak zmieni się od 1 września. Wysokość limitów jest bowiem uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia, które podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS). W piątek GUS opublikował nowe dane , na podstawie których ZUS ustali wysokość limitów od 1 września do 30 listopada. Ponieważ przeciętne wynagrodzenie spadło, osoby korzystające z wcześniejszych emerytur i rent będą mogły dorobić mniej - wskazuje dziennik, który oszacował, jak będą wyglądały progi:

Tych emerytów limity zarobkowe nie dotyczą

Ograniczenia dotyczące zarobków nie dotyczą emerytów , którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny (60/65 lat). Wyjątkiem od tej reguły są jedynie seniorzy, którym ZUS podniósł świadczenie emerytalne do poziomu minimalnej emerytury.

W takim przypadku, jeśli dochód z pracy przekroczy kwotę, o którą emerytura została podwyższona do minimum, świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej wysokości, czyli bez dopłaty do minimalnej emerytury.

Bez ograniczeń mogą również zarabiać niektórzy renciści. Dotyczy to osób otrzymujących renty inwalidzkie dla inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy wynika ze służby wojskowej. Ten przywilej obejmuje również renty rodzinne po osobach uprawnionych do tych świadczeń.