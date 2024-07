Znamy kwotę przelewów z PPK. Trafiły do 2 mln oszczędzających

Dopłata roczna w PPK – limit w 2024 roku

Prawo do dopłaty rocznej w PPK mają uczestnicy, którzy na swoimi rachunku w ciągu roku kalendarzowego zgromadzą odpowiednią ilość pieniędzy. W 2024 roku należy zgromadzić na rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 890,82 zł. Kwota limitu to równowartość wpłat podstawowych (3,5 proc.) od sześciokrotności płacy minimalnej (4242 zł x 6 x 3,5 proc. = 890,82 zł).