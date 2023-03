PPK. Idzie wielki przelew. "Na konto każdego uczestnika trafi 240 zł"

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są dobrowolną formą oszczędzania w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego. Z automatu zapisani są do niego wszyscy uprawnieni pracownicy.

Bartosz Marczuk przypomniał, że 31 marca upływa termin składania deklaracji wystąpienia z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Od 1 kwietnia pracodawcy wznowią dokonywanie wpłat do PPK za osoby, którym wygasły deklaracje o rezygnacji z oszczędzania. To ostatni moment, aby podjąć decyzję co do przekazywania części środków z pensji do programu.

240 zł dla ponad 2 mln Polaków

Bartosz Marczuk poinformował, że w obecnie w systemie oszczędza ok. 2,6 mln osób a wartość aktywów to ok. 13,5 mld zł.

W najbliższych dniach kwota ta wzrośnie do 14 mld zł, ponieważ przekazana właśnie została tzw. opłata roczna, co oznacza, że na konto każdego uczestnika trafi 240 zł - powiedział wiceprezes PFR w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez uczestnika PPK i podmiot zatrudniający) wynoszą co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna.

Natomiast uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc. (osoby z miesięcznym wynagrodzeniem nieprzekraczającym 1,2 minimalnego wynagrodzenia), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty.

PPK. Tak można zaoszczędzić w tym programie

Bartosz Marczuk pytany, ile do tej pory wynoszą tzw. średnie oszczędności w PPK, powiedział, że jest to ok. 5 tys. zł, ale - jak mówił - rekordzista ma 660 tys. zł. Natomiast osoby, które weszły już w wiek emerytalny i mogą wypłacić wszystkie zgromadzone pieniądze, wypłacają średnio ok. 7-8 tys. zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo

