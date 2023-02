Rusza autozapis do PPK. Miliony pracowników otrzymają niższą pensję

Od 1 kwietnia pracodawcy wznowią dokonywanie wpłat do PPK za osoby, którym wygasły deklaracje o rezygnacji z oszczędzania. To ostatni moment, aby podjąć decyzję co do przekazywania części środków z pensji do programu.

Dlatego do 28 lutego pracodawcy mają obowiązek poinformować osoby zatrudnione, które wcześniej złożyły pisemne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych, że od 1 kwietnia zaczną przekazywać za nich wpłaty, chyba że ci pracownicy ponownie złożą deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK. Taką deklarację o rezygnacji pracownik może złożyć od 1 do 31 marca.

PPK. Czy się opłaca?

- Jutro [1 marca - przyp. red.] 8 mln ludzi zacznie podejmować decyzje, czy przystąpić do PPK, czy nie. To jest dlatego ważne, że każdy, kto podejmie decyzję świadomą: być lub nie być, zrobi sobie, kolokwialnie mówiąc, finansową krzywdę albo finansowy prezent. Jeśli zostanie w PPK, do każdego 100 zł, które oszczędzi w PPK, drugie 100 zł dołoży mu pracodawca i państwo - powiedział Marczuk na antenie Polskiego Radia. - Od 1 do 31 marca, jeżeli pracownik nie złoży deklaracji o rezygnacji z PPK, automatycznie stanie się uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Autozapis do PPK dotyczy pracowników w wieku między 18 a 55 lat.

Czy warto pozostać w PPK? Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting, twierdzi dla "Rzeczpospolitej", że "tak".

- W PPK warto zostać. Osoby zatrudnione muszą mieć świadomość, że emerytury wypłacane z pierwszego filara, czyli z ZUS, z roku na rok będą coraz niższe, bo spadać będzie tak zwana stopa zastąpienia, czyli stosunek średniej pensji danego emeryta do jego emerytury. To oznacza, że należy budować i gromadzić dodatkowy kapitał, a PPK poza wpłatą uczestnika oznacza również wpłaty pracodawcy, co na starcie jest zyskiem uczestnika - ocenił.

PPK funkcjonuje w 300 tys. firm.

Czym jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo.

Podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mają możliwość obniżenia składki do 0,5 proc.) i 1,5 proc., które wpłaca pracodawca.

Na rachunek uczestnika PPK trafiają także dopłaty od państwa: jednorazowa wpłata powitalna (250 zł) i dopłaty roczne (240 zł).

Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70, aby przystąpić do programu, powinni złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.

