Rosną wydatki na przywileje emerytalne. Eksperci wskazują niebezpieczeństwo

"Rzeczpospolita" wskazuje we wtorek, że o ile świadczenia wypłacane z FUS są w ponad 80 proc. ze składek, o tyle emerytury i renty wspomnianych uprzywilejowanych grup są pokrywane głównie z podatków ogólnych i budżetu państwa. Dotacje budżetowe na ten cel wzrosną w 2023 r. do 45,4 mld zł - o 4 mld zł rok do roku. To też o 8 mld zł więcej niż w 2020 r.