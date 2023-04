Polacy boją się biedy na emeryturze. Wiedzą już, że będą musieli pracować dłużej

Klient 53 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

Bo to jest tak -każdy przed osiągnięciem wieku emerytalnego zazwyczaj zarabia więcej niż inni bo ma duży staż pracy i wysoki kwalifikacje.Ale pracodawcy zazwyczaj mają to gdzieś.I zazwyczaj każdego po osiągnięciu wieku emerytalnego chcą się pozbyć a tym samym pozbywają się wysokich kosztów bo młodym można zapłacić o połowę mniej i to samo zrobią. Bo zazwyczaj nasze firmy są tak prymitywne że nawet Dyrektorem Szpitala może być stolarz. Więc po co płacić jak można nie płacić ? Pielęgniarki protestują bo nie chcą im płacić zgodnie z wykształceniem i kwalifikacjami tylko zgodnie z wymaganiami na danym stanowisku. I to jest podstawową sprzeczność myślenia bo pracownik mowi tak - najpierw kazali mi się uczyć i zdobywać kwalifikacje a teraz mówią że moje kwalifikacje nikomu nie są potrzebne.Tak więc Polska jest to kraj gdzie każdy kto osiągnie wiek emerytalny ucieka na emeryturę jak najszybciej nawet kosztem tego że jest mała. Z takimi pracodawcami nie chcą mieć do czynienia.