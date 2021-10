Polski Ład. PiS nie zachęci seniorów do dłuższej pracy bez pobierania emerytury

Co emeryt zyska na Polskim Ładzie?

Czy nowy bonus wystarczy, by seniorzy nie pobierali świadczenia z ZUS , ale dalej pracowali? Eksperci z Instytutu Emerytalnego postanowili sprawdzić, czy to się będzie opłacało.

2. Jeśli senior zostanie na rynku pracy przez kolejnych 5 lat (czyli do 70. r.ż.) i nie będzie w tym czasie pobierał emerytury, straci 13. emerytury, ale jego emerytura będzie rosła co roku średnio o 10 proc. z tytułu wyższego kapitału i krótszego okresu życia na emeryturze. W tej sytuacji ZUS wypłaci mu w sumie 588 070 zł.

3. I w końcu, jeśli Polski Ład wejdzie w życie, a emeryt zostanie na rynku pracy przez 5 lat, zamiast iść na emeryturę, zapłaci od 2022 r. wyższą składkę zdrowotną – 9 proc., której nie odliczy od podatku, ale zyska na zerowym PIT ok. 10 tys. zł rocznie. Również przepadną mu 13. emerytury przez okres 5 lat, ale analogicznie do przykładu nr 2 podniesie swój kapitał emerytalny. W sumie ZUS wypłaci mu 639 070 zł. To o ok. 6 tys. zł mniej, niż gdyby zdecydował się od razu na pobieranie emerytury i pracę równolegle, czyli tak, jak w przykładzie nr 1.

Nietrafione bonusy. Jaka jest alternatywa?

Jego zdaniem o wiele lepszym bonusem byłaby np. zmiana w oskładkowaniu wynagrodzeń starszych osób, które pozostają na rynku pracy, tak aby ich wszystkie składki do ZUS (poza zdrowotną) były składkami emerytalnymi (czyli zamiast składki rentowej, wypadkowej itd., płaciliby tylko wyższe składki emerytalne), co w konsekwencji podniosłoby świadczenie nie o 10-12, ale już o 16-18 proc. w skali roku.

Według profesora, tych osób Polski Ład ani nie zniechęci, ani nie zachęci do zmiany decyzji. Kluczowe są te osoby, które przechodzą na emeryturę i na niej dorabiają. Chodzi o to, by je przekonać, by pracowały, ale nie pobierały emerytur z ZUS. Tylko jak to zrobić?